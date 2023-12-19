【時報記者郭鴻慧台北報導】CBRE世邦魏理仕台灣今(19)日舉辦2023年末媒體記者會，台灣總經理林敬超指出，美國升息步調已經停止，明年央行貨幣政策將趨穩、國內經濟成長加速，2024年投資市場成交量有望小幅成長。此外，台北商辦租賃活動自今年下半年起逐步增加，隨著數位經濟持續發展，明年網路科技業需求可望增強，有助整體空置情勢維持在可控範圍。

世邦魏理仕研究部主管李嘉玶指出，明年台灣央行政策利率可能維持不變，這意味著保險業礙於最低收益率高達2.845%，未來數季投資量能難以放大，將持續於商用不動產市場上位居弱勢，2024年投資市場重心仍將以企業剛性需求為主。

若以不動產類別來看，世邦魏理仕最新投資人意向調查結果顯示，64%受訪者偏好可穩定收租的收益型不動產，位於成熟地區的辦公室及工業物流資產將是明年的熱門投資標的。

在辦公室租賃市場上，2023全年台北市中心優質辦公室淨去化量總計6,253坪，顯示市場逐漸擺脫需求低迷的窘境。然而，由於今年共有約26,600坪之新供給釋出至市場，第四季平均空置率較去年底增加1.5個百分點，升至5.1%。觀察最新租金表現，第四季台北A辦及B辦平均租金分別為每坪新台幣3,036元、1,888元，均呈現緩升格局。

其中A辦市場平均租金年增率僅1%，為2018年來最低成長，而過去向來是市場最大驅動力的信義基隆區A+辦公大樓，今年內租金漲幅僅約0.5%，顯示外商租戶強調成本控管的趨勢，已對A辦租金成長動能造成影響。