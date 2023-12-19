【時報編譯張朝欽綜合外電報導】在科技股和旅遊休閒股的推動下，歐股周二早盤走高。投資人正在密切觀察今日稍晚的歐元區通膨數據，以判斷明年何時開始降息。

周二泛歐Stoxx 600指數早盤上漲1.44點或0.30%，為476.50點。

投資者現在等待歐元區11月CPI終值數據公布。此外也關注本周稍晚的美國11月個人消費性支出的數據。聯準會在上周顯示了鴿派的轉變，讓市場押注於近期的降息，並推進了全球股市一波的漲勢。

在個別股票方面，瑞銀集團(UBS)上漲1.6%；稍早維權投資人Cevian資本宣布入股1.3%。

聚合物材料供應商科思創(Covestro)大漲2.4%；此前有新聞報導指出，阿布達比國家石油正準備提高對該德國化工廠的收購報價。

挪威能源公司挪威國家石油(Equinor)下跌1.6%；稍早加拿大皇家銀行(RBC)下調該公司股票評級，從「跑贏大盤」下調至「平於大盤」。