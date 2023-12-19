未來世代晶片發展的競爭關鍵在人才，陽明交通大學結合國際資源，厚植晶片設計所需的人才庫，續與美國普渡大學、安謀Arm半導體教育聯盟結盟合作校內與半導體相關的五大學院電機學院、資訊學院、產學創新研究學院、國際半導體學院、智慧科學暨綠能學院，也共同致力於整合資源填補學用落差。
陽明交大19日表示，加入全球知名運算平台大廠安謀(Arm)的「半導體教育聯盟」， 成為台灣第一所加入該聯盟的頂尖大學。半導體教育聯盟是Arm今年7月發布的全球計畫，獲得全球重點大學、政府研究機構和產業界等合作夥伴的支持，包含美國康乃爾大學及台灣半導體研究中心都是成員，期許透過產官學的跨界結合，以解決業界在人才招募與從業人員技能提升方面與日俱增的挑戰，讓產官學界能在共同目標、資源分享與最佳實務典範社群等方面更為緊密合作。
陽明交大副校長李鎮宜表示，「晶片軟硬體設計已成為科研與人工智慧各領域研究的重點
項目」，陽明交大向來專精於科技人才的養成與培育，為台灣聞名全球的半導體產業培育高階人
才是我們重要的使命之一。
陽明交大表示，此次加入 Arm 發起的半導體教育聯盟，一方面將陽明交大長期在電機資訊領域累積的教學資源進行共享，另一方面也能獲得全球最先進矽智財產品的知識，擴大跨領域的教學研究，幫助學生一畢業即能順利與產業最新科技接軌。
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