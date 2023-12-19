疾病管制署19日宣布，於新冠疫情期間推廣使用之「台灣社交距離APP」已完成階段性任務，且 Apple及Google團隊已終止「暴露通知服務（ENS）」，「台灣社交距離APP」將於2023年12月31日終止服務，自iOS、Android平台下架，亦停止更新，安裝使用之民眾自行刪除該APP。

疾管署表示，感謝民眾於疫情期間使用「台灣社交距離APP」共同防護社區健康，該APP自2021年3月12日首次發布以來，曾下載目前仍未解安裝之裝置數估計」為255萬，至於「曾下載數」則是超過1,000萬人次。而本APP內無用戶個人資料，終止服務後系統資料將直接銷毀。

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