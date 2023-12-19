【時報記者林資傑台北報導】飯店業者國賓(2704)今（19）日召開法說，雖然高雄國賓熄燈導致2023年前三季營收衰退，但投資收益增加帶動稅後淨利跳增、以6.42億元改寫同期新高。展望後市，國賓短期聚焦強化餐飲戰力，並持續推進資產活化計畫，其中台北豪宅「國賓皇琚」已簽約銷售逾半數。

國賓2023年前三季合併營收9.73億元、年減6.65％，為近35年同期低。但營業虧損0.25億元、虧損年減達89.78％，為近4年同期最佳。配合業外收益跳增1.52倍至8.56億元挹注，使歸屬母公司稅後淨利6.42億元、年增達6.35倍，改寫同期新高，每股盈餘1.75元。

國賓表示，前三季營收下滑，主因高雄國賓僅營業至1月底，目前僅剩新竹國賓1據點，台北則為館外的國賓遼寧餐廳、天母餐廳及2間麵包房。目前營收以餐飲業務為主，前三季餐飲營收占比79％、客房18％、其他3％。

國賓表示，今年前三季本業營運持平，獲利顯著跳增主要受惠業外投資收益增加，包括來自士電的股利收入，以及獲利穩定、殖利率至少逾4％的投資標的。住房客源方面，隨著國境開放，前三季歐美及亞洲旅客自2％分別回升至15％、9％，華籍則自93％降至69％。

觀察國賓前三季業外概況，雖然今年無新竹國賓售後回租移轉權利益挹注，但受惠股債市回穩上漲，帶動公司持有的金融資產評價利益達5.95億元、年增達8.49倍，配合利息收入、股利收入及權益法認列收益同步增加，使業外收益倍增、帶動稅後淨利改寫同期新高。

展望後市，國賓短期聚焦餐飲業務，目標建立跨世代傳承的餐飲服務及空間、與差異化的餐飲領導地位，並培育中、新生代，建構餐飲優質廚藝團隊及貼心個人化服務，以因應餐飲日益競爭環境。

同時，國賓持續推動資產活化計畫，高雄國賓熄燈後進入與大陸建設合建階段，規畫改建為飯店及飯店式服務豪宅。規畫改建為3棟地上23層、地下6層建物的台北國賓，則已於9月20日動土興建。

國賓表示，飯店棟攜手日本皇宮酒店（Palace Hotel）、預計2028年以「台北國賓皇宮酒店」重新開業，而2棟豪宅「國賓皇琚」共有72戶，目前實價登錄已有20戶，手邊已簽約銷售逾5成，整體銷售狀況符合預期，會循序漸進逐步推進。