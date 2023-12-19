【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.京城樂富R1(01010T)：每股成交價10.05元，成交量1000萬股，成交金額1億050萬元。
2.亞德客-KY(1590)：每股成交價994.63元，成交量1萬9800股，成交金額1969萬3674元。
3.亞德客-KY(1590)：每股成交價994.62元，成交量1萬6200股，成交金額1611萬2844元。
4.台達電(2308)：每股成交價303.55元，成交量6萬2510股，成交金額1897萬4910元。
5.台達電(2308)：每股成交價303.54元，成交量7萬490股，成交金額2139萬6535元。
6.台達電(2308)：每股成交價302.89元，成交量8萬2000股，成交金額2483萬6980元。
7.台積電(2330)：每股成交價585元，成交量52萬2000股，成交金額3億537萬元。
8.台積電(2330)：每股成交價584.65元，成交量85萬2000股，成交金額4億9812萬1800元。
9.台積電(2330)：每股成交價584.19元，成交量19萬2000股，成交金額1億1216萬4480元。
10.台積電(2330)：每股成交價584.17元，成交量12萬股，成交金額7010萬400元。
11.智邦(2345)：每股成交價512.02元，成交量4萬5000股，成交金額2304萬900元。
12.研華(2395)：每股成交價359.6元，成交量7萬278股，成交金額2527萬1969元。
13.研華(2395)：每股成交價359.55元，成交量8萬8722股，成交金額3189萬9995元。
14.聯邦銀(2838)：每股成交價12.9元，成交量83萬6000股，成交金額1078萬4400元。
15.台新金(2887)：每股成交價19.5元，成交量234萬912股，成交金額4564萬7784元。
16.新光金(2888)：每股成交價7.9元，成交量70萬股，成交金額553萬元。
17.欣興(3037)：每股成交價174.92元，成交量10萬7000股，成交金額1871萬6440元。
18.欣興(3037)：每股成交價174.9元，成交量9萬4000股，成交金額1644萬600元。
19.旭隼(6409)：每股成交價1637.76元，成交量2萬1065股，成交金額3449萬9414元。
20.旭隼(6409)：每股成交價1637.68元，成交量2萬2935股，成交金額3756萬191元。
21.億豐(8464)：每股成交價356.76元，成交量14萬5000股，成交金額5173萬200元。
22.億豐(8464)：每股成交價356.41元，成交量16萬5000股，成交金額5880萬7650元。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：