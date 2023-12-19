【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：

1.京城樂富R1(01010T)：每股成交價10.05元，成交量1000萬股，成交金額1億050萬元。

2.亞德客-KY(1590)：每股成交價994.63元，成交量1萬9800股，成交金額1969萬3674元。

3.亞德客-KY(1590)：每股成交價994.62元，成交量1萬6200股，成交金額1611萬2844元。

4.台達電(2308)：每股成交價303.55元，成交量6萬2510股，成交金額1897萬4910元。

5.台達電(2308)：每股成交價303.54元，成交量7萬490股，成交金額2139萬6535元。

6.台達電(2308)：每股成交價302.89元，成交量8萬2000股，成交金額2483萬6980元。

7.台積電(2330)：每股成交價585元，成交量52萬2000股，成交金額3億537萬元。

8.台積電(2330)：每股成交價584.65元，成交量85萬2000股，成交金額4億9812萬1800元。

9.台積電(2330)：每股成交價584.19元，成交量19萬2000股，成交金額1億1216萬4480元。

10.台積電(2330)：每股成交價584.17元，成交量12萬股，成交金額7010萬400元。

11.智邦(2345)：每股成交價512.02元，成交量4萬5000股，成交金額2304萬900元。

12.研華(2395)：每股成交價359.6元，成交量7萬278股，成交金額2527萬1969元。

13.研華(2395)：每股成交價359.55元，成交量8萬8722股，成交金額3189萬9995元。

14.聯邦銀(2838)：每股成交價12.9元，成交量83萬6000股，成交金額1078萬4400元。

15.台新金(2887)：每股成交價19.5元，成交量234萬912股，成交金額4564萬7784元。

16.新光金(2888)：每股成交價7.9元，成交量70萬股，成交金額553萬元。

17.欣興(3037)：每股成交價174.92元，成交量10萬7000股，成交金額1871萬6440元。

18.欣興(3037)：每股成交價174.9元，成交量9萬4000股，成交金額1644萬600元。

19.旭隼(6409)：每股成交價1637.76元，成交量2萬1065股，成交金額3449萬9414元。

20.旭隼(6409)：每股成交價1637.68元，成交量2萬2935股，成交金額3756萬191元。

21.億豐(8464)：每股成交價356.76元，成交量14萬5000股，成交金額5173萬200元。

22.億豐(8464)：每股成交價356.41元，成交量16萬5000股，成交金額5880萬7650元。

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