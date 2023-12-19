疫後國際旅客回流，為了拉長它們停留台灣消費時間，經濟部與交通今(19日)攜手，宣布重啟「順道觀光」補助方案。明年元月起，來台國外商務人士，將給予每人每次最高2000元旅遊金，比疫情前提高。每案最高50萬元，預計可補助20場展覽或會議，鼓勵更多商務客在台參展兼消費。

貿易署下午舉辦「永續會展．邁向淨零」記者會，由貿易署長江文若與觀光署長周永暉共同宣布這項好消息。2019年是「順道觀光」補助方案最後一年，當時每位補助1200元，但新冠疫情期間全面停辦。

貿易署表示，這是疫後首次復辦，行政院考慮疫後產業活絡，為鼓勵國際商務客來台期間順道觀光，於是由觀光署撥出1000萬，對國外商務客發出旅遊經費，同時加碼到每人2000元，用罄為止。

台灣每年有大概好幾百場國際會議，這次千萬經費，預計可補助20場會議或展覽，每場最高金額50萬，也就是一場能補貼250人，總受益人數約5000人。補助資格限外國商務客來台參加活動的前三天與後三天，也就是會議或展覽期間不算，同時要參加相關旅行社行程，採團報方式才受理。

為何加碼補助？貿易署表示是「提高吸引力」，希望是把國際商務客變觀光客，兩者做出鏈結，畢竟商務客消費能力比一般消費者還高。