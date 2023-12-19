疾病管制署19日公布12／12～12／18新增258例本土確定病例（併發症），較前一周新增232例上升，新增病例中99％未接種新冠XBB疫苗。另上周新增32例死亡病例，與前一周新增34例相當，新增死亡個案中均未接種新冠XBB疫苗。

疾管署表示，近期國內疫情略升，併發症及死亡發生風險持續，全球COVID-19陽性率處高點且部分國家疫情上升，鄰近之東南亞國家病例數亦呈上升趨勢，須密切監測疫情變化。

疾管署說明，近四周變異株監測總計，本土檢出病毒株以EG.5 （81％）為主，其次為XBB.1.9.1（6％）、BA.2.86（5％）及JN.1（3％）等；境外檢出病毒株以EG.5（53％）為主，其次為JN.1（28％）及BA.2.86（5％）等。JN.1為BA.2.86子代變異株，於多國占比快速上升，其中新加坡占比約60％，已成為該國主流變異株。

疾管署表示，國內近期COVID-19疫情略升，併發症中65歲以上長者占78％；死亡個案中65歲以上長者占90％。

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