為因應政府加入國際貿易組織（CPTPP）後可能帶來的市場衝擊，台南區農業改良場提前布局，導入分子育種技術，高油酸落花生品種台南20號，不僅提升了落花生油的油脂品質，同時解決了加工品在保存上易產生油耗味且櫥架時間短的關鍵問題，促進國內落花生產業發展。

台南場表示，落花生是國內主要雜糧作物之一，自給率高達86.4％。傳統品種之加工品「易產生油耗味、櫥架時間短」，而高油酸落花生品種除了油脂品質提升外，更不易酸敗，未來將取代傳統品種，成為落花生品種發展主要趨勢。隨著政府積極申請加入國際貿易組織（CPTPP），台南場提前進行高油酸落花生育種及推廣布局，以因應未來高油酸落花生進口原料壓力。

台南場指出，高油酸落花生品種之育種已成為世界趨勢，目前在美國、中國、阿根廷、巴西、印度及澳洲等國家均積極參與相關研發及推廣工作。隨著基因解序與分子標誌研究的進展，大幅提升高油酸落花生品種選育效率，目前本土第一個高油酸落花生品種臺南20號已技轉提供產業利用，未來將因應國際化市場需要，持續選育適合臺灣小農耕作模式之高油酸落花生品種，期望解決加工原料之需求，提早預防未來受進口高油酸花生原料之衝擊，確保國產落花生產業競爭力