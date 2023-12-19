農業部19名召開「守護台灣豬，我們做到了！」績效發布會，農業部表示，養豬產業是非常重要的畜牧業，在台灣是所有農產品中單項產值最高，而這些年台灣面臨許多豬隻疫病的挑戰，在結合獸醫專業及相關部門的努力下，歷經23年台灣成功撲滅口蹄疫。

此外，我國已於今年7月1日起停止豬瘟疫苗注射，並持續進行相關監控，若無發現有豬瘟病毒活動，預計明年6～7月將向世界動物衛生組織（WOAH）申請為豬瘟非疫國，若一切順利，可望在2025年間獲得WOAH認可為豬瘟非疫國。

農業部進一步表示，為協助養豬產業因應貿易自由開放之挑戰與衝擊，自2021年起輔導養豬場導入新式整合型豬舍或相關設施、異地批次分齡飼養模式與自動化省工設備，結合各直轄市、縣（市）政府與技術輔導團隊，為豬農量身規劃所需項目。由於計畫成效顯著，帶動全國養豬場加入轉型計畫風潮，累計已輔導3,000場次養豬場參與升級計畫，刻由相關單位積極輔導中，以逐步改善生產績效，強化產業中長期經營韌性。

農業部強調，受輔導案場經改善前後分析，平均豬隻育成率、母豬年產離乳仔豬數及母豬年產上市肉豬數等項目，約可提升3至9％。配合異地批次分齡飼養模式之養豬場，將可有效提高生物安全等級，阻絕疫病傳播，達精準管理之效。另為協助提升污染防治成效，化解鄰避效應，擴大推動導入高床豬舍，目前已完成696棟豬舍升級高床，估每年減少94.5萬噸畜舍沖洗廢水量，相當於節省333萬國人一日用水量，達源頭減廢之效，並提供客製化輔導。

農業部進一步說明，除重大疫病清除、豬場升級外，後端的屠宰作業也要一併提升，台灣的屠宰場HACCP制度已於2021年5月26日成功獲得日本厚生勞働省正式公告為實施屠宰場HACCP系統之國家。另有6家HACCP驗證豬隻屠宰場，於本年4月通過菲律賓核准列為輸入許可名單，其中嘉一香食品有限公司並完成40呎櫃22噸豬肉輸銷菲律賓之實績，是台灣自口蹄疫疫區除名後，首櫃生鮮豬肉出口菲律賓的成功案例。

目前我國已有11場豬隻屠宰場取得屠宰場HACCP驗證證明書，不僅有利於我國畜禽產品外銷，並可加速屠宰場導入現代化管理水準，確保國人食肉安全。

農業部最後表示，在推動我國畜產品邁向國際之成果，今年除成功開拓台灣嘉一香、欣樂、和榮意、泰安、信功、台畜等6家屠宰場的生鮮冷凍豬肉外銷菲律賓市場外，並持續深耕既有的加熱豬肉外銷市場，年初日本檢疫官來台複查我國出口業者，日方表示滿意；豬肉產品輸銷新加坡的出口量也穩定成長，顯示我國官方與民間合作協力，共同維持台灣豬肉產品輸出的金字招牌。