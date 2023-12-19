全台有線電視（Cable）系統業者19日發出共同聲明表示，有關全台絕大多數系統業者於此次基本頻道費率審議中所提報替代原迪士尼5個基本頻道，坊間所謂「替代頻道授權金僅5元，迪士尼頻道授權金22元」之訊息並不正確，且已兼顧保障本國頻道數量，系統業者呼籲NCC，切勿採行空頻之做法，空頻才真是不利消費者，並建請NCC尊重各縣市政府費率審議之職權。

系統台業者表示，替代頻道也已竭力兼顧了本國頻道數量之保障，業者同時呼籲NCC，切勿採行空頻之做法，空頻才真是不利消費者，並祈請NCC尊重各縣市政府費率審議之職權。

系統台業者聲明如下：

1、 針對外界批評替代頻道授權金額差異乙事，這些訊息或報導均未經證實或有所誤解。此次絕大多數系統提報之替代頻道，為10個頻道或13個頻道取代原迪士尼5個基本頻道，系統業者在提報時，即以「加量不加價」為訴求來展現誠意。至於替代頻道之授權金額目前均尚在洽商中，外界報導均屬無稽，祈請各界切勿被未經證實之訊息或報導誤導。

2、 有線電視系統業者近年來，除面臨網路升級、4K機上盒定時升級更換等各種成本壓力外，面對OTT及MOD等強力競爭，有線電視系統業者訂戶數年年嚴重衰退，但系統業者支付給頻道商之版權費用已數十年未曾調降，這些隱形之經營成本都由系統業者默默吸收了，在此萬物皆漲的情況下，系統業者強力呼籲應維持年度基本頻道費率，以維持系統業者之一線生機。

3、 絕大多數系統業者在提報替代頻道方案中，已兼顧了保護本國本土頻道內容之做法，以審議委員關切之衛視中文台而言，其執照為境外頻道，其日韓境外節目內容佔比接近45％，非純中文節目頻道，本次系統業者皆是以2個或2個以上的本土頻道來取代，NCC對於CH31頻位之頻道選項應站在消費者之角度，選擇大多數喜愛之綜合類型頻道。其次，即便是部分系統所提替代頻道韓國娛樂台KMTV，該頻道也有部分本土自製內容。

4、 系統業者呼籲請NCC切勿採行空頻之做法，空頻才是損害消費者收視權益，況且目前嘉義市、雲林縣及台東縣等部分縣市政府已公告113年度基本頻道費率審議結果，倘NCC採行空頻結果，將造成縣市政府審率審議執行困擾。系統業者不樂見空頻之結果，將遵照NCC指示，盡一切所能與NCC進行溝通與說明，期能在年底前完成迪士尼替代頻道之替補作業，以保障消費者權益。

5、 系統業者呼籲NCC應尊重各系統業者頻道編排之營業自由，並尊重各縣市政府之費率審議職權，希望NCC盡快完成審議，保障消費者權益。

業者表示，事實上有線電視系統經營困難，尤其是離島業者更加辛苦，若非對這片土地和鄉親懷有一份責任，實在很難堅持下去，也期盼政府及外界，以客觀的態度和正確的資訊對待系統業者。