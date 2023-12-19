迎接2024年，彰化縣政府12月23日平安夜前，於溪湖鎮湖西國小旁停車場，舉辦「2023彰化歲末晚會」活動，彰化縣長王惠美等人，邀請全國民眾一同來溪湖鎮享美食、聽音樂，欣賞璀璨煙火，共度歲末感恩精彩時刻。
另外，12月活動精采連連，12月15日在縣府廣場「聖誕點燈」、12月17日「園遊會」，還有大家期待的「2024彰化月影燈季」，將於12月30日開燈，屆時八卦山及大佛將亮起來，歡迎大家踴躍參加，共襄盛舉。
王惠美表示，一眨眼又過了一年，彰化縣內鄉鎮市有的有辦跨年，為了讓鄉親就近跨年，選在冬至後，舉辦歲末晚會，讓彰化鄉親能夠看更多場表演，也藉由歲末晚會祈求平安，並感謝鄉親一整年的辛勞。 今年在溪湖鎮舉辦，由受年輕朋友喜愛的小男孩樂團，揭開序幕，更有陳孟賢、周治平、未來少女-薄荷水晶、方季惟、黃妃、理想混蛋，以及動力火車等眾多重量級卡司匯集，8組老中青三代實力歌手輪番獻唱！
還有美食市集、480秒的璀璨煙火秀，更加碼摸彩抽大獎活動，晚會當天憑兩張發票每張消費200元，可兌換一張摸彩券抽好禮，獎品有縣府提供的gogoro電動機車、65吋液晶電視、Dyson吸塵器，以及iPAD等獎項。
溪湖鎮公所也加碼贊助機車、55吋液晶電視、洗衣機、烘衣機，以及冰箱等大獎，還有溪湖鎮民代表會及溪湖鎮農會，也共襄盛舉加碼提供電視機、洗衣機等，歡迎大家共襄盛舉。
王惠美指出，歡迎大家活動當天，白天就來溪湖走一走，吃美味又滋補的羊肉爐，更可以在全長約15.5公里的糖鐵國家綠道騎自行車，來往溪湖跟溪州，享用兩地不同風味的羊肉爐，周邊有許多景點，如溪湖糖廠、中央公園、庄役場等，還有許多在地特色的伴手禮。
晚會活動於12月23日晚上6點，在溪湖鎮湖西國小旁的停車場舉辦，歡迎大家提早到溪湖走走，能夠品嘗溪湖台糖枝仔冰、巫家捏麵館喝咖啡，到藝文館欣賞美展藝術作品，也可以到中央公園走走，享受一下悠閒時光，溪湖還有許多在地美食，包括羊肉、葡萄、麻糬、麻荖，以及蛋塔等，歡迎大家品嘗。（彰化縣政府廣告）
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