【時報-台北電】昱展新藥(6785)112年12月19日公告，向日本特許廳申請之專利案「LONG-ACTING INJECTABLE FORMULATIONSAND CRYSTALLINE FORMS OF BUPRENORPHINE DERIVATIVES」業經審查並收到特許查定，發明專利申請號為2020-561817。

昱展新藥表示，取得上述專利後，將有助於國際授權業務。

新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。(編輯：廖小蕎)

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