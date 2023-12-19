【時報記者任珮云台北報導】永豐金(2890)旗下永豐金證券輔導承銷聚焦ESG及永續發展為策略主軸，深入耕耘綠能及環保等綠色行業3年成果顯現，2023年成績斐然，截至11月底承銷綠色案件金額達62.08億元，占市場總承銷綠色金額近五成；完成主辦承銷5件綠色產業案件掛牌。永豐金證券表示，將持續遵循ESG原則，要以綠色量能擦亮輔導承銷招牌，以資本市場募資壯大台灣綠色行業。

今年是永豐金證券輔導承銷綠色產業的成長年，至11月底止已完成主辦承銷永冠能源集團(永冠-KY)第四次無擔保可轉換公司債、泓德能源-創新板、濾能第一次無擔保可轉換公司債、世紀鋼第五次及世紀鋼第六次無擔保可轉換公司債等5件綠色產業案件掛牌。

永豐金證券投資銀行事業處指出，依企業所屬營業項目為綠能環保之營收超過50%以上對應券商公會承銷公告資料統計，2023年截至11月底之主/協辦承銷綠色案件數共8件，占全市場承銷綠色案件數17件47.06%；承銷綠色案件金額達62.08億元，占市場總承銷綠色金額約130.98億元的47.40%，輔導承銷綠色產業成績斐然。

永豐金證券2019年起關注ESG議題，2020年正式將承銷及投資標的ESG相關因素納入投資決策過程，過濾「爭議性」及「敏感性」產業，發掘具未來成長性之綠色企業，如風電、太陽能、儲能、再生能源、空污防治、汙水處理、回收循環再利用等相關綠能環保案件，進行輔導承銷作業。

永豐金證券投資銀行事業處表示，目前輔導的綠色企業，包括離岸風電相關、太陽能電廠開發、建置、維運及服務、風電零組件、環保科技與再生能源、儲能相關、水資源處理工程及操作維護等；除了開發綠色產業，爭取符合ESG體制或朝向ESG推動之企業輔導承銷，並積極參與承辦各相關綠色行業之籌資案，期望能透過資本市場的力量為台灣培植出更多綠色產業，並導引資金向綠色行業流動，落實金融業在永續議題之責任。永豐金證券強調，會繼續推出ESG概念的上市櫃承銷案件，要以綠色量能擦亮輔導承銷招牌。