【時報記者葉時安台北報導】Gogoro以強壯電池交換生態系，致力解決車主里程焦慮，不過近期傳出電池斷電異常事件，Gogoro說明，異常電池比例仍在極少，目前也待公司內部技術團隊實際報告出爐，公司官方也祭出補償方案。Gogoro進一步表示，一代電池僅占個位數，公司也持續開發進行下一代新電池技術，同時Gogoro每月更持續投入至少1.2萬顆新電池。
Gogoro與Uber Eats展開兩年合作案，針對Uber Eats外送合作夥伴推出專屬購車與電池資費方案等四重好康，促進綠色里程與永續外送。合作效應上，Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，目標一年至少有8000台新購車輛，兩年即預估1.5-1.6萬台，目前Uber Eats用電動車完成訂單比率為20%，2025年的兩年內挑戰翻倍至40%。雙方合作上也提供購車優惠方案；至於養車方面，Gogoro表示，電池資費同樣祭出優惠，如969方案，每個月969元即可騎2600公里，若每個月再送單滿600趟再補貼700元，相對優於燃油車費用。
Gogoro生態系用戶數達265萬人，智慧電池數量達130萬顆，電池交換總次數達5.2億次，騎乘總里程為92億公里，減少碳排放量為7.8億公斤。Gogoro致力解決車主里程焦慮，不過近期傳出電池斷電異常事件，Gogoro說明，異常電池比例仍在極少，目前也待公司內部技術團隊實際報告出爐，包括電池異常掉電、特定車輛影響、電池檢修狀況等，以及事件影響獲利。Gogoro每日有40萬次的電池交換，雖然異常案件極少數，但Gogoro也致力解決，短期內將給予市場圓滿說法。
Gogoro也強調，公司持續開發進行下一代新電池技術，同時Gogoro每月也投入至少1.2萬顆新電池。Gogoro最新的第三代電池目前占64%、二代電池占30%，一代僅占個位數。
展望明年電動車市場，Gogoro表示，持續保持信心，包括持續有新技術新車款，以不同價格帶滿足消費者需求，明年第一季也將公布新車款上市；通路力，社區店今年超額達標200開店目標，明年持續展店；後續也以B2B合作模式。多管齊下，壯大電動車市場。
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