永豐金控舉辦年度盛事「耶誕跑趴」活動，由金控各子公司董總們親自帶領跑趴團，兵分16路，預計送暖超過100個單位，尤其首次同時踩點集團極東、極西、極南、極北單位，除遠赴屏東潮州，也跨海飛到金門慰問辛勞的員工，將愛與歡樂散播到永豐每個角落，全程逾5,000公里路程，人員互動將超過7,500人次，將打破歷年紀錄，展現永豐人身體力行實踐「快樂熱情」的核心價值觀。

永豐金控自2022年7月正式宣布企業願景文化後，公司內外積極推動文化工程。首先由各子公司單位舉薦文化大使，在金控董總親自授證下，共有21組文化督導主管率領252位文化大使誓師成軍，積極自辦文化推廣活動，內容多元豐富並結合五大核心價值觀「樂學好開新」展現在日常業務行為，同時集團也推出一系列文化活動，並將價值觀與集團內重要活動如心楷模選拔及75週年系列活動等鏈結，年末更舉辦文化奧斯卡頒獎典禮，公開表揚積極投入文化推廣的組別，在金控董總的支持與帶領下，透過每一次活動不斷傳遞永豐價值理念，讓文化種子慢慢生根萌芽。

永豐金控團隊為持續保持文化熱度，下半年接著舉辦文化講座，邀請外界各領域知名人士紙風車文教基金會創辦人李永豐先生、公益平臺文化基金會董事長嚴長壽先生、台灣微軟卞志祥總經理等分享經驗，讓大家了解企業文化及與價值理念的重要性，使員工獲得文化滋養的力量，持續深刻永豐文化DNA。

為感謝員工的付出，年度重點盛事－「耶誕跑趴」由董總親自帶領跑趴團，路途超越5,000公里，拜訪觸及集團75％同仁，沿途發送聖誕小禮與遊戲同樂，營造正向互動並建立真誠的「快樂熱情」核心價值氛圍，共創友善職場。永豐相信有「樂學好開新」的員工，才能共創美好生活。由內而外的改變日漸有成，近年集團無論在獲獎及獲利方面也屢創新高，永豐金控更蟬聯道瓊永續指數雙榜，於全球銀行產業得分名列前五強，亮眼成績再獲國際高度肯定。