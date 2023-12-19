全球永續轉型刻不容緩，淨零碳排行動需積極前進。Uber Eats 與 Gogoro 今 (19) 日再次跨界合作，宣布近 10 億元的「綠色永續外送方案」，協助外送合作夥伴選用綠色運具，購車、養車更輕鬆。雙方率先帶領業界響應台灣政府 2050 淨零排放政策，加速推動永續外送綠色新潮流。

Gogoro 台灣總經理姜家煒表示：「企業是加速落實台灣 2050 年淨零排放的重要力量。我們致力於透過科技創新打造更乾淨、更智慧、更安全的城市，在台灣，已經有 26％ 的機車物流使用 Gogoro 的電池交換系統。很高興與 Uber Eats 再次聯手，共同為外送合作夥伴量身打造購車與電池資費方案，鼓勵更多人輕鬆加入綠色運具行列，樹立產業永續轉型的新典範。」

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示，Uber Eats 期許以隨點即送的便捷服務滿足各種生活所需，為消費者創造優質和精彩的生活，我們更致力於帶動外送產業的綠色轉型，號召消費者、外送合作夥伴及商家合作夥伴一同響應綠色行動。

李佳穎表示，Uber Eats 目標於 2040 年於全球營運市場達到 100％ 的零排放運具使用率，並於 2030 年實現全面汰除一次性塑膠包材。我們很高興能與率領智慧交通能源轉型的 Gogoro 成為策略夥伴，雙方提出最大規模的永續外送方案，搭配 Gogoro 智慧電動機車和佈局綿密的能源基礎建設，帶給外送合作夥伴安全、易取得、利多的永續電動機車與智慧電池交換技術的最佳選擇。

環境部次長沈志修與經濟部次長林全能應邀出席記者會，都高度認同「綠色永續外送方案」。環境部次長沈志修表示，很榮幸見證 Uber Eats 與 Gogoro 攜手合作響應政府淨零政策，為淨零碳排啟動加速引擎。「大氣環境治理」是環境部的核心使命之一，政府與民間合力推動運具電動化，期待全民與企業共同響應，為下一代創造更優質的綠色家園。經濟部次長林全能表示，樂見 Uber Eats 訂定目標在 2 年內要將電動機車比例從 20％ 提高到 40％，經濟部會持續穩定推動補助政策，與業者共同達成淨零目標，期許 Gogoro 相關方案能成為對外送產業的示範案例，引領更多同業投入電動機車的應用領域。