一名以色列國防軍（IDF）官員說，隨著以軍在加薩地帶從事至今最激烈的戰爭，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的敵對行動變本加厲，雙方又向全面戰爭接近了一步。
據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）周一說，從10月8日，也就是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動空前突襲，以軍開始報復性反擊起，真主黨已向以色列發射了超過1000枚如火箭彈、飛彈、無人機和迫擊砲彈等各式彈藥。
一名以色列國防軍（IDF）官員說，隨著以軍在加薩地帶從事至今最激烈的戰爭，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的敵對行動變本加厲，雙方又向全面戰爭接近了一步。
據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）周一說，從10月8日，也就是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動空前突襲，以軍開始報復性反擊起，真主黨已向以色列發射了超過1000枚如火箭彈、飛彈、無人機和迫擊砲彈等各式彈藥。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：