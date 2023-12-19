以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交火的畫面

一名以色列國防軍（IDF）官員說，隨著以軍在加薩地帶從事至今最激烈的戰爭，以色列與黎巴嫩真主黨（Hezbollah）的敵對行動變本加厲，雙方又向全面戰爭接近了一步。

據《新聞周刊》（Newsweek）18日報導，以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）周一說，從10月8日，也就是巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）10月7日對以色列發動空前突襲，以軍開始報復性反擊起，真主黨已向以色列發射了超過1000枚如火箭彈、飛彈、無人機和迫擊砲彈等各式彈藥。