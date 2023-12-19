【時報記者任珮云台北報導】合庫金（5880）旗下合作金庫商業銀行統籌主辦之僑蓮建設股份有限公司新臺幣21.76億元聯貸案，順利於今（19日）完成簽約。該案募集之資金係用於「新北市板橋區忠孝段808地號等29筆土地」危老案之重建，獲得銀行團熱烈支持及踴躍參貸，超額認購達1.5倍，彰顯合庫協同銀行團力挺政府推動危老重建政策之決心，並善盡企業之社會責任，協助當地居民改善居住環境、提升建物安全與生活品質。

僑蓮建設公司是一家提供土地整合、規劃設計、營造施工、專業銷售、完善售後服務等全系列專業服務的建設公司，已累積多年的營建規劃經驗，近年亦積極跨入新北地區之都更及危老重建案件，如興建中之危老重建案「雄鋒」。僑蓮建設公司以實現人民的居住安全為其願景，深刻體認原住戶對生活多年「老家」的感情，以及讓「家」更好更安心的渴盼，用心傾聽並深得住戶信任，才能使本案順利成功整合，獲得地主之同意合建。該建案位於新北市板橋區四川路一段及大華街交會處，距捷運板南線府中站約400公尺，鄰近板橋高中、忠孝國中、湳雅夜市、遠東百貨、誠品及好樂迪等，公車路線多，交通便利、生活機能佳，興建完成後將可改善整體社區環境、提升舊社區之防災安全，也更有效、合理的利用土地資源，在建築結構、居住管理及生活空間品質上都有大幅的提升效益。

合庫銀行持續深耕聯貸市場，為臺灣聯貸市場領導業者之一，112年第三季聯貸市場排名帳簿管理行名列前三名。

合庫金控自111年簽署加入「科學基礎減碳目標倡議(Science-based targets initiative, SBTi)」後，積極與國際接軌並配合「臺灣2050淨零碳排路徑」，規劃擬定中長期減碳目標，其中中期減碳目標甫於112年8月正式通過「科學基礎減碳目標倡議」審核，為臺灣首家通過之公股金控，旗下子公司之自身營運及投融資等金融資產都將依循目標逐步減碳，展現邁向2050淨零之決心。此外，合庫銀行亦積極統籌主辦太陽能發電、離岸風電等綠能聯貸案，並發行綠色債券、可持續發展債券及推出多檔ESG基金等。