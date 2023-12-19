【時報-台北電】森崴能源(6806)代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股1.2億股，發行價格每股新台幣10元，發行總金額新台幣12億元。
上述發行之新股除保留10%由員工認購外，餘由原股東按原持股比例認股；非屬公開銷售方式。現金增資認股基準日112年12月20日。本次增資資金用在充實營運資金。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】森崴能源(6806)代子公司富崴能源股份有限公司公告董事會決議辦理現金增資發行新股1.2億股，發行價格每股新台幣10元，發行總金額新台幣12億元。
上述發行之新股除保留10%由員工認購外，餘由原股東按原持股比例認股；非屬公開銷售方式。現金增資認股基準日112年12月20日。本次增資資金用在充實營運資金。（編輯：沈培華）
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