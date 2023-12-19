菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）表示，由於對中國所做的外交努力「正朝不利的方向發展」，對於如何處理南海問題，菲律賓該「改變思維」。

路透社報導，小馬可仕日前出席在日本東京舉行的東南亞國家協會（ASEAN）紀念峰會。根據菲律賓總統府發布的訊息，小馬可仕16日接受日本媒體採訪，部分內容昨天分享給菲國媒體。

他在訪談中表示，傳統的外交努力遭中國無視。

他說：「截至目前為止，我們已經用了諸多傳統的外交方法…即便我們這麼做已經行之有年，進展卻微乎其微。」

他在重申菲律賓希望避免暴力衝突之際說道：「自認涉入當前局勢的國家，應該團結起來改變思維。」

他補充說，菲律賓政府將繼續與合作夥伴進行對話，並提出共同的立場，闡明他們在西菲律賓海（West Philippine Sea）方面的相關責任。菲律賓將專屬經濟區內南海（South China Sea）部分稱作西菲律賓海。

菲律賓和中國船隻上週在南海爭議區域附近發生碰撞事件後，馬尼拉和北京當局為此相互指責，這條關鍵水道的主權爭議緊張情勢持續升高。

除了菲律賓外，東協成員越南、馬來西亞和汶萊在南海部分區域的主權聲索與中國有所重疊，而每年有超過3兆美元船運貿易行經這條水道。

常設仲裁法院（Permanent Court of Arbitration，PCA）2016年表示，中國的主權聲索沒有法律依據，美國支持這項仲裁，但中國拒絕接受。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1121219