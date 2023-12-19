美國警方今天表示，一名46歲男子昨晚駕車撞上保衛總統拜登車隊的美國特勤局車輛，因而面臨酒駕指控。
法新社報導，這起意外事件發生於昨晚，拜登當時正要離開位於德拉瓦州威明頓（Wilmington）的競選總部辦公室，一輛轎車在距離他40公尺處撞上特勤局（U.S. Secret Service）用來管制附近十字路口的車輛。
警方表示，這是一起「衝撞意外」，肇事車主是威明頓居民，當局並未洩露他的身分；這名男子被指控酒醉駕車和疏忽駕駛。
事情發生後，安全人員連忙護送拜登進入一旁待命的車輛，並將他安全送回住處。
在此之前，拜登和第一夫人吉兒（Jill Biden）在競選總部辦公室與工作人員共進晚餐，許多記者聚集在外頭的人行道上，他們才剛向拜登大聲提問，就聽到了碰撞聲，接著看見拜登露出驚訝的表情。
特勤人員立刻採取行動，掏出武器包圍這輛銀色轎車，並要駕駛高舉雙手。
根據報導，拜登的行程並未受到這起事件影響。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1121219
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