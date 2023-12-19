【時報編譯張朝欽綜合外電報導】日本央行在午間宣布利率維持不變，寬鬆政策也不變，隨後港股收窄跌勢，但是仍為連二跌。

周二香港恆生綜合指數早盤一度下挫221點，收盤跌124.23點或0.75%，為16505點。國企股(H股)跌0.7%，為5593點。科技指數跌0.6%，為3708點。

主要科技股漲跌不一。京東跌逾2%，小米跌逾1%，阿里巴巴和百度跌近1%。

在主要藍籌股方面，港交所跌0.9%，建設銀行跌0.4%，友邦保險跌0.9%，中國平安跌1%，匯豐跌0.1%。

美團一度下跌8.4%，股價創4年新低，收盤跌4.9%，報79.1港元。

呷哺呷哺遭到大和削減目標價和評級之後，股價下跌8.4%，至2.3港元。

其它的內地餐飲股受壓，海底撈跌1.7%，九毛九跌3.9%。

碧桂園服務稍早發布獲利預警，今年淨利減少至少32億人民幣，隨後股價收跌11.6%，至6.1港元。

蔚來獲得阿布達比注資22億美元，隨後股價上漲5.7%。

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