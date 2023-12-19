【時報記者任珮云台北報導】立益（1443）今舉行法說會，立益總經理蘇慶源表示，立益已經由製造業轉型為服務業，目前毛利率和獲利表現都相當穩定，今年前3季的EPS為1.26元，毛利率46.9%。立益在平鎮第三期物流倉庫預計在明年第二季開始啟用，預估貢獻獲利16%。由於立益已掌握了7成的長單，其中客戶包括最大的韓國電商Coupang。法人估明年立益營收挑戰2成年增，毛利率可維持今年水平，EPS上看2元。
立益原為紡織公司，民國111年7月8日正式更名為立益物流開發股份有限公司，自轉型為物流公司後，毛利率和獲利都同走上揚。今年因疫情後的整體物流市場之變化，立益反應市場的改變，進行調整業務策略與作法，讓物流成績不受市場的變化而影響。今年，立益和最大的韓國電商Coupang進行物流業務合作，立益也是Coupang來台合作的第一家台灣本土物流公司，並成功地協助Coupang完成其首次在台最大的雙11活動。除了配合Coupang作業外，立益也於雙11活動中同步配合momo進行雙11活動。
目前立益物流地產實續包括：山腳倉(2,000坪)—日商郵船通運股份有限公司(NYK)；南崁倉(16,000坪)—瑞健股份有限公司(SHL)；平鎮二期(8,300坪)—誠品生活股份有限公司；平鎮二期(4,000坪)—夏暉物流有限公司；平鎮三期(4,270坪)—已於2022年10月6日正式開工；平鎮四期：已於近期開始規劃設計，預計2024年中動工，2025年完工，對營收貢獻約9~10%。毛利率可維持今年水平。
立益估明年資本支出約5億左右，主要是因應平鎮四期的興建，由於大客戶Coupang對於倉庫仍有相當大的需求，立益除了平鎮外還有南崁上萬坪土地，未來也會因應需求作有效開發。
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