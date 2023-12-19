【時報-台北電】台股19日開高走低，加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。
投信今減持彰銀約2萬張最劇，4天累計賣超5.2萬張。
紅海危機不排除再推升海運報價，貨櫃股陽明逆勢走揚，惟投信不領情，今又調節1.9萬張，迄今連6賣共7.1萬張。
投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，1檔百元股、2檔中價位股及7檔銅板股；賣超張數方面，5檔賣超上萬張，榜首為彰銀(2801)，賣超2萬185張，陽明(2609)、廣達(2382)名列二、三名，分別賣超1萬9153張及賣超1萬5065張。第四及第五名為永豐餘(1907)、永豐金(2890)，其他依序為中鋼(2002)、裕民(2606)、英業達(2356)、緯創(3231)及仁寶(2324)。
●投信19日賣超前十名：
1.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，投信賣超2萬185張。
2.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，投信賣超1萬9153張。
3.廣達(2382)收203.50元，漲0.50元或0.25%，投信賣超1萬5065張。
4.永豐餘(1907)收32.15元，跌0.50元或1.53%，投信賣超1萬4322張。
5.永豐金(2890)收19.50元，跌0.25元或1.27%，投信賣超1萬740張。
6.中鋼(2002)收26.65元，股價持平，投信賣超9202張。
7.裕民(2606)收51.60元，跌1.40元或2.64%，投信賣超8568張。
8.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，投信賣超7406張。
9.緯創(3231)收92.00元，跌0.30元或0.33%，投信賣超7251張。
10.仁寶(2324)收34.00元，跌0.60元或1.73%，投信賣超5045張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.彰銀(2801)三大法人累計賣超1萬5940張，其中外資買超1萬5977張、投信賣超3萬1892張、自營商賣超26張；融資增747張、融券減46張，券資比0.11%。
2.陽明(2609)三大法人累計賣超3206張，其中外資買超4萬4496張、投信賣超5萬2556張、自營商買超4852張；融資增1萬6239張、融券增654張，券資比7.67%。
3.廣達(2382)三大法人累計買超3390張，其中外資買超2萬5733張、投信賣超2萬1652張、自營商賣超690張；融資減1389張、融券減491張，券資比5.80%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：廖小蕎)
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