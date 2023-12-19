【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。
投信買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、2檔金融股及5檔傳產股；依股價分，2檔百元股、8檔銅板股；買超張數方面，7檔買超上萬張，榜首為華新(1605)，買超2萬6686張，正新(2105)、中信金(2891)名列二、三名，分別買超2萬5401張及買超2萬297張。第四及第五名為聯電(2303)、元大金(2885)，其他依序為友達(2409)、鴻海(2317)、遠東新(1402)、中鴻(2014)及長榮(2603)。
投信今買超傳產股華新2.6萬多張居首，且為連5買，對正新為連11天買超；且華新、正新都是連三天居冠亞軍。對中信金呈現連4買，對聯電呈連7買；對元大金為連3買。投信對鴻海續加碼且為連3買，對友達也是連3天偏多操作。對遠東新也是連3買。
整體來看，投信短期選股偏向傳產股，對鋼鐵股中鴻連4買且增加買盤力道；更對長榮為連續14天買超。
●投信19日買超前十名：
1.華新(1605)收39.20元，跌0.05元或0.13%，投信買超2萬6686張。
2.正新(2105)收46.25元，跌0.35元或0.75%，投信買超2萬5401張。
3.中信金(2891)收28.25元，股價持平，投信買超2萬297張。
4.聯電(2303)收50.00元，跌0.60元或1.19%，投信買超1萬3779張。
5.元大金(2885)收26.70元，跌0.35元或1.29%，投信買超1萬2582張。
6.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，投信買超1萬2415張。
7.鴻海(2317)收102.50元，漲0.50元或0.49%，投信買超1萬21張。
8.遠東新(1402)收31.45元，漲0.05元或0.16%，投信買超8853張。
9.中鴻(2014)收27.75元，漲0.90元或3.35%，投信買超8679張。
10.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，投信買超8405張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.華新(1605)三大法人累計買超2萬7813張，其中外資賣超2萬9566張、投信買超5萬6688張、自營商買超691張；融資減3674張、融券增293張，券資比1.39%。
2.正新(2105)三大法人累計買超9745張，其中外資賣超4萬3568張、投信買超5萬2993張、自營商買超321張；融資減346張、融券增25張，券資比3.19%。
3.中信金(2891)三大法人累計買超7萬9907張，其中外資買超4萬8232張、投信買超3萬6179張、自營商賣超4504張；融資減683張、融券減27張，券資比3.77%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：沈培華）
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