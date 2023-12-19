【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。

外資賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，10檔銅板股；賣超張數方面，10檔賣超上萬張，榜首為華新(1605)，賣超2萬6720張，友達(2409)、正新(2105)名列二、三名，分別賣超2萬4652張及賣超2萬2932張。第四及第五名為英業達(2356)、元大金(2885)，其他依序為中工(2515)、華邦電(2344)、國泰金(2882)、聯電(2303)及華航(2610)。

榜首華新昨日賣超2.8萬張，今日再大砍2.6萬張。輝達股價攻高，AI概念股英業達卻重跌逾3%，遭三大法人賣1.8萬張，連4砍共7.4萬張。華邦電今日終結連4買轉賣超1.1萬張。晶圓二哥聯電續砍，兩日砍2.5萬張。

●外資19日賣超前十名：

1.華新(1605)收39.20元，跌0.05元或0.13%，外資賣超2萬6720張。

2.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，外資賣超2萬4652張。

3.正新(2105)收46.25元，跌0.35元或0.75%，外資賣超2萬2932張。

4.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，外資賣超1萬8366張。

5.元大金(2885)收26.70元，跌0.35元或1.29%，外資賣超1萬7536張。

6.中工(2515)收12.50元，漲0.50元或4.17%，外資賣超1萬4988張。

7.華邦電(2344)收27.85元，跌0.70元或2.45%，外資賣超1萬1932張。

8.國泰金(2882)收44.90元，跌0.60元或1.32%，外資賣超1萬1636張。

9.聯電(2303)收50.00元，跌0.60元或1.19%，外資賣超1萬1413張。

10.華航(2610)收20.70元，跌0.40元或1.90%，外資賣超1萬276張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.華新(1605)三大法人累計買超2萬7813張，其中外資賣超2萬9566張、投信買超5萬6688張、自營商買超691張；融資減3674張、融券增293張，券資比1.39%。

2.友達(2409)三大法人累計賣超6107張，其中外資賣超2萬7241張、投信買超2萬4948張、自營商賣超3814張；融資減553張、融券減108張，券資比2.04%。

3.正新(2105)三大法人累計買超9745張，其中外資賣超4萬3568張、投信買超5萬2993張、自營商買超321張；融資減346張、融券增25張，券資比3.19%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：邱致馨)

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