【時報-台北電】電子族群軟弱無力，航海王、鋼鐵人聯合抗空，台股連2黑丟失五日線，19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。

外資買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、2檔金融股及4檔傳產股；依股價分，3檔百元股、2檔中價位股及5檔銅板股；買超張數方面，4檔買超上萬張，榜首為陽明(2609)，買超4萬1張，廣達(2382)、宏碁(2353)名列二、三名，分別買超1萬7966張及買超1萬6150張。第四及第五名為永豐餘(1907)、永豐金(2890)，其他依序為長榮(2603)、台積電(2330)、裕民(2606)、彰銀(2801)及大聯大(3702)。

觀察外資買超前十大個股表現，電傳平分秋色各搶4檔，航海王買氣續旺，陽明大手筆敲進4萬張，累計3天狂掃8.7萬張，今日噴出大漲3%，成交量飆27萬張奪人氣王，長榮同樣連3買，裕民補貨4天，無奈遭投信對作連4賣，拖類股價翻船收黑。

電子股青睞AI族群，廣達、台積電均連4買。金融股僅2檔入榜，永豐金、彰銀同為連8買。

●外資19日買超前十名：

1.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，外資買超4萬1張。

2.廣達(2382)收203.50元，漲0.50元或0.25%，外資買超1萬7966張。

3.宏碁(2353)收40.70元，漲1.80元或4.63%，外資買超1萬6150張。

4.永豐餘(1907)收32.15元，跌0.50元或1.53%，外資買超1萬2894張。

5.永豐金(2890)收19.50元，跌0.25元或1.27%，外資買超9733張。

6.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，外資買超7338張。

7.台積電(2330)收585.00元，股價持平，外資買超6888張。

8.裕民(2606)收51.60元，跌1.40元或2.64%，外資買超5809張。

9.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，外資買超5088張。

10.大聯大(3702)收81.20元，跌0.10元或0.12%，外資買超5058張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.陽明(2609)三大法人累計賣超3206張，其中外資買超4萬4496張、投信賣超5萬2556張、自營商買超4852張；融資增1萬6239張、融券增654張，券資比7.67%。

2.廣達(2382)三大法人累計買超3390張，其中外資買超2萬5733張、投信賣超2萬1652張、自營商賣超690張；融資減1389張、融券減491張，券資比5.80%。

3.宏碁(2353)三大法人累計買超3萬5844張，其中外資買超2萬838張、投信買超1萬2756張、自營商買超2249張；融資增2406張、融券增238張，券資比4.95%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。(編輯：龍彩霖)

#外資買超 #買超 #陽明 #廣達 #前十大