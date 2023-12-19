【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。

三大法人賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、4檔金融股及2檔傳產股；依股價分，1檔中價位股、9檔銅板股；賣超張數方面，9檔賣超上萬張，榜首為英業達(2356)，賣超2萬6370張，華邦電(2344)、彰銀(2801)名列二、三名，分別賣超1萬8074張及賣超1萬5342張。第四及第五名為中工(2515)、友達(2409)，其他依序為國泰金(2882)、華航(2610)、緯創(3231)、新光金(2888)及台新金(2887)。

英業達續被提款，連4賣累計達97568張，再偏空下去恐超過十萬張，拖累股價三根黑K，前波漲幅幾乎被吐光，短線先看季線支撐。另一檔AI一軍緯創也成為賣超常見名單，三大法人累計4日賣超32035張，股價被壓在5日線下喘息，AI全盛王朝已不復見。彰銀、國泰金、新光金、台新金四檔金融股今日慘入賣超前十，國泰金上周才從44.6元強彈到46元上方，法人轉向倒貨多方續航力盡失，恐再重測底部。

●三大法人19日賣超前十名：

1.英業達(2356)收45.05元，跌1.60元或3.43%，三大法人賣超2萬6370張。

2.華邦電(2344)收27.85元，跌0.70元或2.45%，三大法人賣超1萬8074張。

3.彰銀(2801)收17.60元，跌0.15元或0.85%，三大法人賣超1萬5342張。

4.中工(2515)收12.50元，漲0.50元或4.17%，三大法人賣超1萬4390張。

5.友達(2409)收16.00元，跌0.30元或1.84%，三大法人賣超1萬3088張。

6.國泰金(2882)收44.90元，跌0.60元或1.32%，三大法人賣超1萬2606張。

7.華航(2610)收20.70元，跌0.40元或1.90%，三大法人賣超1萬1065張。

8.緯創(3231)收92.00元，跌0.30元或0.33%，三大法人賣超1萬542張。

9.新光金(2888)收8.68元，跌0.09元或1.03%，三大法人賣超1萬100張。

10.台新金(2887)收17.75元，跌0.10元或0.56%，三大法人賣超7880張。

●前三大個股近五日籌碼：

1.英業達(2356)三大法人累計賣超6萬8002張，其中外資賣超5萬3752張、投信賣超1萬4635張、自營商買超384張；融資增1萬9177張、融券增715張，券資比3.95%。

2.華邦電(2344)三大法人累計買超5萬8878張，其中外資買超6萬2746張、投信賣超7077張、自營商買超3210張；融資增1002張、融券增771張，券資比5.33%。

3.彰銀(2801)三大法人累計賣超1萬5940張，其中外資買超1萬5977張、投信賣超3萬1892張、自營商賣超26張；融資增747張、融券減46張，券資比0.11%。

註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）

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