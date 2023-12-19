2EH市場供應趨緊，市況良好，連帶支撐可塑劑行情，而大陸政府扶植新能源車，車用塑膠需求提升，有助增添南亞（1303）、聯成（1313）營運支撐。另南亞丙二酚除12月下游 PC及Epoxy交運量成長，營收略增，明年第一季寧波二期新產能投產，提振貢獻營收。

南亞台灣異辛醇（2EH）年產20萬噸、可塑劑42.7萬噸、酉夫酸酐（PA）22.8萬噸，大陸寧波也有可塑劑15萬噸。麥寮主為DEHP，也有生產DINP；寧波全數生產D0TP／環保型可塑劑。

聯成為全球最大DOP及苯酐（PA）供應商，DOP營收比70％，PVC營收比21％、酸酐營收比8％、特化約0.3％。

大陸DOTP下游消費領域包括手套、電纜造粒、薄膜、地墊、人造革等PVC軟製品行業。南亞、聯成除鞏固既有客戶外，特殊型可塑劑以電動車周邊、特殊電纜、玩具及醫材等高端應用為目標加強拓銷。

聯成認為，在原料2EH供需平衡偏緊之下，支撐DOP（可塑劑）價格，而目前客戶維持低庫存，需求屬剛性採購，Q4下游開工率約6~8成，預估DOP價格維持平盤震盪走勢。

此外，大陸PVC需求2,084萬噸 （占全球44％）。因大陸PVC下游消費結構從基建、電力行業電線電纜絕緣材料到新能源車對PVC需求增加；市場預估，大陸2022~2025年PVC需求量年複合成長率2.4％。

南亞塑膠加工產品也因大陸政府扶植新能源車，車用塑膠需求提升，另持續開發 新用途、新材質、符合環保潮流及進入醫療用產品市場，提高 差異化產品銷量，營運穩定；預估12月營收增加，第四季較第三季暨去年同期增加，明年第一季營收持穩。

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