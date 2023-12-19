韓國媒體指出，蘋果預計擴大使用四重反射稜鏡（潛望式鏡頭），除了iPhone 16 Pro Max外，iPhone 16 Pro也會使用，這將讓提供潛望式鏡頭模組的韓廠LG Innotek獲得大單，成為供應鏈中的大贏家。

目前iPhone 15 Pro Max的四重反射稜鏡鏡片由台廠大立光獨家提供，而下游的模組則是由LG Innotek和陸廠家化電子供應，LG Innotek占比約7成。

不過，先前一直傳出潛望式鏡頭模組良率不佳等問題，也有分析師指出，蘋果以高價要求大立光提高規格，來因應模組良率不佳的問題。

韓媒認為，蘋果在製造iPhone 15 Pro Max的過程中，發現LG Innotek的良率較高，比家化電子更穩定，因此明年將擴大對LG Innotek的訂單。

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