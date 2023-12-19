疫後內需回溫，遠百（2903）個體遠東百貨在台中大遠百與板橋大遠百兩家大店帶動下，全台周年慶檔期業績成長1.5％，挹注遠百全年業績提前兩周達標600億元，較去年成長4.3％，續創歷史新高。
遠百表示，今年景氣比去年好，餐飲更呈現爆發式成長，主要原因就在於百貨停車方便、不受天氣影響，選擇性也多，明年還要進行餐飲的品牌調整，饗賓集團旗下的旭集即將進駐台中大遠百，明年母親節前就會開幕。
而台中、板大營運都已經超過10年，今年雙雙進行大規模改裝，但在改裝期間業績表現仍相當亮眼，包括台中大遠百今年業績繼續突破200億元，板橋大遠百也達到120億元，精品高客單挹注帶動。
遠百指出，今年百貨業績能成長的都是有精品的店，而台中大遠百精品業績鏤比高達近40％，其中以香奈兒、愛馬仕、Dior等表現最佳，年成長都是雙位數，且繼香奈兒、Dior改裝為1-2樓兩樓層之後，愛馬仕也將在明年改裝擴大。
除了台中與板大店王、店后之外，去年開幕的竹北店，今年業績預期達68億元，未來3年有機會成為百億大店，躍居遠百體系第三大店，信義A13店今年業績也達50億元，將持續調整櫃位與商品力拚前三大。
遠百今年前三季每股純益1.58元較去年同期的0.93元高出近70％，預期年終獎金將比去年高，超越3個月。對於明年景氣，第一季有基期高的因素，因此表現並不會太突出，下半年預計在外銷回復下可望內需會比較好。
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