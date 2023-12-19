台灣ETF市場今年突飛猛進，根據投信投顧公會資料，ETF基金規模從2022年底的新台幣2.3兆元，11月底增加至3.5兆元，僅11月單一個月份即大增2,911.80億元；另一方面，ETF受益人數11月底也來到825萬人新高，代表台股1,248萬投資人中，高達66％的人有投資ETF。

投資人關切市場上兩百多檔的ETF要如何找到最適合自己的配置，國泰投信ETF研究團隊建議，投資小白「新手族」首選高股息加市值型，如00878搭00922；中堅砥柱「夾心族」以股債雙搭如00687B加00878；熟齡的「壯世代」可選00933B搭00878，每月零用錢不煩惱，定期定額用ETF存出微笑曲線，理財真的沒那麼難。

國泰投信量化暨指數事業處副總經理鄭立誠表示，國泰永續高股息ETF（00878）搭國泰台灣領袖50（00922），用高股息搭配市值型ETF，兩檔基金的追蹤指數持有台股高股息成分股、長線看好的半導體類股，以及台灣市值大、流動性佳、獲利穩定的多檔標竿企業。

統計Bloomberg資料，過去近10年間（2013／11／26～2023／11／23）歷史績效也顯示，兩檔標的指數最終累積的含息報酬可以提升到215％，比持有其中一檔表現更亮眼，是想無腦領息，又想跟上未來大盤漲幅的好選擇。

2024上半年可提高債券ETF比例，下半年加大台股ETF配置，以國泰20年美債ETF （00687B）追蹤的「彭博20年期（以上）美國公債指數」平均有效存續期間為17年來看，當殖利率下跌1％，債券價格有機會上漲約17％。

12月美國聯準會已公布暫緩升息，債券價格迅速反彈，提早佈局才能以更低成本，享受債券ETF穩定息收和未來潛在可觀的資本利得。

熟齡「壯世代」必備的防守性投資部位，可優先選擇國泰10Y＋金融債（00933B）搭00878。

00933B價格便宜，每張大約一萬七千多元，享有月月配息，可當生活零用金，其追蹤的「彭博10年以上美元金融債券指數」，100％配置於成熟國家和投資等級債，有9成以上投資在全球系統性重要銀行G-SIBs，財務體質強健且未曾違約，基金布局包括摩根大通、美國銀行、高盛，以及英國、日本、澳洲及瑞士等金融業，檔數分散風險更低，投資才能更安心。