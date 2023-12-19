谷歌（Google）母公司Alphabet同意支付7億美元，針對該公司遭遇的多項反壟斷指控進行和解，並且針對旗下應用程式商店進行特定修改。

這家搜尋巨擘盼藉此解決美國一些州提出、聲稱谷歌應用程式商店Google Play非法壟斷市場的指控，原告表示谷歌打壓Android作業系統裝置上其他應用程式經銷商的競爭力。

Alphabet指出，根據法院核可計畫，該公司將貢獻6.3億美元至一個和解基金，這些資金將用於使消費者受惠，另將支付7,000萬美元至由上述各州使用的一個基金。

開發者現在將提供一個有別於Google Play帳務選項的一個替代帳務系統，Alphabet表示，該系統已經試行逾一年。另據和解協議內容，Alphabet必須簡化直接從開發者網站下載應用程式的流程，不須透過Google Play等線上商店。