谷歌（Google）母公司Alphabet同意支付7億美元，針對該公司遭遇的多項反壟斷指控進行和解，並且針對旗下應用程式商店進行特定修改。
這家搜尋巨擘盼藉此解決美國一些州提出、聲稱谷歌應用程式商店Google Play非法壟斷市場的指控，原告表示谷歌打壓Android作業系統裝置上其他應用程式經銷商的競爭力。
Alphabet指出，根據法院核可計畫，該公司將貢獻6.3億美元至一個和解基金，這些資金將用於使消費者受惠，另將支付7,000萬美元至由上述各州使用的一個基金。
開發者現在將提供一個有別於Google Play帳務選項的一個替代帳務系統，Alphabet表示，該系統已經試行逾一年。另據和解協議內容，Alphabet必須簡化直接從開發者網站下載應用程式的流程，不須透過Google Play等線上商店。
#系統 #Alphabet #億美元 #GooglePlay #和解
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：