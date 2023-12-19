由港府及香港貿發局合辦的亞洲金融論壇2024，主題為「多邊合作 同譜新篇」，將於2024年1月24日至25日在香港會議展覽中心舉行。
香港信報報導，上述論壇將會重點探討在當今經濟環境下，推動多邊合作，達到可持續發展的重要性，同時突顯香港國際金融中心優勢。作為2024年香港首項年度金融及商界盛事，論壇將邀請全球逾百名財金菁英及政商領袖擔任演講嘉賓，討論全球經濟展望、大陸機會、投資前景、綠色金融、金融科技及多邊合作機會等熱門議題。
亞洲金融論壇2024策劃委員會主席、匯豐香港區行政總裁林慧虹表示，一個開放且緊密聯繫的市場，將更有利於可持續及具包容性的發展，希望藉著這次論壇，匯聚全球重量級演講嘉賓及意見領袖，推動全球各國、區域之間的交流，攜手探討支撐經濟發展的金融業所面對的挑戰和機會。
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