中部國立大學唯一設置醫學院的中興大學，19日由彰基醫學中心，捐贈500萬元給興大醫學院，由彰基總院長陳穆寬教授代表捐贈，興大校長詹富智授贈，雙方攜手推動「興基原民偏鄉醫療暨社區健康計畫」，支持興大後醫系學生赴偏鄉和原鄉進行健康服務，擴大關懷服務社區，希望為社會健康貢獻心力。
值得一提的是，彰基在南投也投入一千萬元，設立公益性質的水里鄉急診救護站，並預計投資55億元，擴建南投基督教醫院，成為首家具醫學中心水準的重度急救責任醫院，為當地居民提供全天候急重難症服務。
陳穆寬表示，彰基醫學中心為彰化、雲林、南投唯一的醫學中心，傳承蘭大衛醫師傳教精神，長期致力於偏遠地區的醫療服務和原鄉照顧，在雲林、南投、彰化共有8家分院，彰基延伸其服務，從中部地區偏鄉出發，至各縣市的醫療資源不足區域，例如，苗栗醫院、東元綜合醫院、北斗卓醫院、台東和恆春的基督教醫院等，則提供人力和物力支援。
另透過衛福部「醫學中心或重度級急救責任醫院支援計畫」，彰基派出累計數十位專科醫師，不僅強化上述院區的緊急醫療能力，也顯著減少了城鄉醫療差距。
同時，彰基也與馬祖、南投、雲林、台東等地方政府合作，深入偏鄉或原鄉部落提供全面的醫療服務，包括健檢、老人及弱勢關懷、牙科和家庭醫學科看診。因此，彰基與興大後醫學系一起推動「興基原民偏鄉醫療暨社區健康計畫」，從而提高偏遠地區醫療水準，展現對社會健康的深切關懷和貢獻。
詹富智指出，興大設立醫學院的初衷，為「培育服務弱勢偏鄉醫師」，冀能健全偏鄉醫療資源，以全人醫療為理念，在醫學專業知識與技能培養外，針對偏鄉醫療環境的特殊性，興大後醫系也增設特色課程。
例如，「偏鄉醫療」、「實證醫學」、「傳染病學(含人畜共通)」、「公共衛生(含預防醫學)與流行病學」、「偏鄉疾病預防與感染控制」、「偏鄉醫療品質管理」，及「膳食療養學」等，並針對原住民部落進行案例分析與討論，讓學生在進入偏鄉服務前，對於部落居民的醫療、身體照護、老人長照，與當地民俗、文化在地系統等，有更深入的了解，有助於未來建立良性的互動關係。
此外，興大後醫系也開設「實證健康照護」課程，由台中榮總、彰基、童綜合，及秀傳四大教學醫院臨床師資，帶領醫學生走入偏鄉，如西部海岸漁村、客家山村，及原住民部落等，進行醫療團義診，讓學生更了解偏鄉居民醫療需求。
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