對於中國商務部指台灣貿易壁壘，我方後續處理是否與對岸談判以及是否有時間表？行政院長陳建仁19日表示，對此感到相當遺憾，並表示只要中國大陸有誠意，台灣跟大陸隨時可以透過WTO的機制來做很好的協商。
陳揆19日出席112年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動做出上述表示。
陳揆說，中國大陸指控台灣具有商務貿易壁壘這件事情，我們感到相當地遺憾，實際上，台灣跟中國大陸都是同屬WTO的會員國，有任何事情都可以透過WTO機制來做很好的協商，不需要做任何政治的操作。
陳揆說，兩岸的交流本來就應該透過和平對等、交流對話的方式來進行，我們對於這件事情，希望只要大陸有誠意，台灣跟中國大陸都隨時可以透過WTO的機制來做很好的協商。
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