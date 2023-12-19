對於中國商務部指台灣貿易壁壘，我方後續處理是否與對岸談判以及是否有時間表？行政院長陳建仁19日表示，對此感到相當遺憾，並表示只要中國大陸有誠意，台灣跟大陸隨時可以透過WTO的機制來做很好的協商。

陳揆19日出席112年全國十大績優農業產銷班頒獎及表揚活動做出上述表示。

陳揆說，中國大陸指控台灣具有商務貿易壁壘這件事情，我們感到相當地遺憾，實際上，台灣跟中國大陸都是同屬WTO的會員國，有任何事情都可以透過WTO機制來做很好的協商，不需要做任何政治的操作。

陳揆說，兩岸的交流本來就應該透過和平對等、交流對話的方式來進行，我們對於這件事情，希望只要大陸有誠意，台灣跟中國大陸都隨時可以透過WTO的機制來做很好的協商。