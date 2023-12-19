聖暉集團旗下的高科技廠房氣體供應系統解決方案領導廠商銳澤實業（7703）將於12月21日以每股105元參考價登錄興櫃交易，由凱基證券主辦。總經理周谷樺表示，今年前10月每股每股盈餘7.21元，雖低於去年同，但隨半導體產業重返成長周期 2024年營運成長可期。
銳澤為名列台灣前三大半導體氣體二次配管工程之市場地位，公司成立於2007 年係以氣體二次配管工程之業務起家，銳澤表示，由於半導體客戶持續投入研發優化製程生產良率，以及進行廠內產能調度與生產製程轉換而需進行二次配拆移機服務，奠定公司於二次配工程具備基本剛性業務需求，2022年營收二次配工程占比近五成，公司近年積極拓展主系統及Turnkey統包業務並獲得成效2023上半年度主系統及Turnkey營收占比已逾四成。
銳澤總經理周谷樺表示，公司長達15年承攬實績，已掌握半導體產業氣體供應系統解決方案關鍵技術，並擁有高度客戶覆蓋率，遍布全台共9個據點能提供在地化即時服務，並導入數位化管理提高施工效率及員工培訓效率，且2021年加入聖暉集團增加資源整合效益等優勢，統整建構公司關鍵核心競爭力，周谷樺表示，隨半導體產業重返成長周期2024年營運成長可期。
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