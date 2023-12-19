在外資耶誕節放假、紅海局勢不穩等因素影響下，台股開盤後開低走低，跌破周線和17,600點整數關卡，收在17,576.55點，跌幅0.43％，成交金額3,209.28億元。
在一片綠油油的股市中，僅鋼鐵、航運、居家生活類股抗跌。
紅海危機下，讓國際航商和我國3大航商宣布停駛該領域，不過分析師卻認為，減少航線將有助於縮減過剩的運量，進一步穩定運價，因此長榮、陽明等航運股，今天表現不俗，約有3％的漲幅。
另外，在美國汽車工會結束罷工後，強勢拉高鋼價，10月至今每噸大漲400美元，歐洲熱軋鋼行情每噸也漲了80美元。亞洲則因為中國大陸3大鋼廠明年一月也要漲價，讓鋼鐵股一飛沖天。
分析師認為，這次鋼鐵的上、中、下游對復甦全面有感，中鋼子公司訂單吃到飽。今日包括中鴻、聚亨、志聯、佳大等，股價上漲顯著。
在強勢股方面，福華因成立子公司福華智能，前進東南亞自然碳匯和再生能源開發，取得自然碳權，開盤後就攻上漲停。
而春節將近，外界憂慮新冠肺炎變異株恐再次造成災情，因此防疫股恆大、毛寶，開盤後也衝上漲停板。
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