12月美國FOMC會議顯示出聯準會的政策態度已轉向鴿派，利率點陣圖中位數顯示2024年有降息3碼的空間，也比先前預期來得寬鬆。凱基投信表示，目前市場已大幅提前反映對聯準會降息的預期，有鑑於通膨達成目標仍有待時間驗證，目前聯準會並未完全排除進一步緊縮的可能性，故仍不能排除未來市場預期落空、導致資產價格出現波動的狀況。因此，凱基投信建議，分散持股的股票型ETF，將是掌握升息結束後投資機會的不錯方向；而台股市場與美股市場受惠於半導體庫存去化順利、AI長線趨勢助攻、企業獲利成長可期，可望成為股票市場中值得留意的焦點所在。

美股方面，凱基全球菁英55ETF基金（00926）基金經理人施政廷表示，依據研究資料顯示，今年美國企業獲利預估增長0.7％，2024年增長更達11.8％。顯示在經歷一年半的經濟弱勢擴張與企業去化庫存後，整體產業獲利能力動能將再度轉強。

隨著美股今年從評價所帶動的初升段進入到明年由企業獲利所帶動的主升段，預期2024年企業獲利增長加速將對股市帶來助益。投資主軸建議持續瞄準高品質、大型成長股；並看好先前被低估的價值型股票；惟股市評價目前處於合理偏高位階，因此建議採取分散配置，例如11大產業全面配置搭配動能加減碼的全球股票型ETF就會是不錯的布局方向，並伺機分批佈局以分散進場點位過於集中的風險，除息過後出現的價位拉回就是不錯的布局良機。

台股方面，凱基台灣優選高股息30 ETF基金（00915）基金經理人顏良宇表示，美國聯準會降息預期有利刺激股市表現，特別是高殖利率股有望吸引資金流入，加上年底有作帳與作夢行情、2024年初有總統大選，因此正面看待年底前指數表現及具備高殖利率因子之個股。

產業方面，預期市場資金有望回到伺服器族群。顏良宇指出，美對中AI晶片出口禁令有望鬆綁，且根據供應鏈調查，NVIDIA對台積電投片量並未下修。另一方面，手機供應鏈族群近期表現強勢，評價已相對不具吸引力，在2023年年初手機出貨量高基期的情況下，預期2024年1月手機出貨量年增率恐由正轉負，資金可能從手機相關族群流向伺服器族群。

展望2024年，顏良宇表示，雖台股評價要再大幅向上的難度較高，惟產業正面訊息多，除了半導體庫存調整步入尾聲，2024年各下游（伺服器、手機、PC）都重返復甦，整體台股2024-2025年的企業獲利，都有接近20％年增幅度水準。因此整體來看，2024年的台股走勢可望由實質企業獲利帶動，走出一波慢牛行情，具備分散持股、精選高品質、高股息、低波動的ETF，將是因應市場資金快速輪動的投資良方，除息後可望享受買進甜甜價好時機。