台積電高層人事大異動，台積電今（19）日宣布董事長劉德音將不參與下屆董事提名，並將於明年股東大會後退休，現任總裁、副董事長魏哲家則被推薦為下屆董事長，確切結果以明年6月董事會選舉結果為主，此震撼消息引發網友討論。

劉德音於民國82年加入台積電，並在創辦人張忠謀於民國107年六月退休後接任董事長職位。劉德音對於退休消息表示，未來希望能退而不休，以不同的方式回饋自己數十年的半導體經驗，並多花點時間陪伴家人。

台積電創辦人張忠謀先前接受美國媒體專訪時透露，台積電赴美國亞利桑那州設立新廠，是美國政府敦促下的結果，當時他已經退休，決策是現任台積電董事長劉德音作的；而台積電美國廠將從2024年遞延至2025年量產，因進度落後爆出不少爭議，使劉德音此次卸任董事長的原因受到外界討論。

劉德音明年將退休，網友討論紛紛表示，「失敗的美國政策下台正常」、「美國廠不都是劉在運作？難道有問題？」、「跟美國喬到心累了嗎」、「科技人被捲入地緣政治漩渦，身心俱疲」、「怎麼記得沒幾年就退了」。