囤房稅2.0修正草案今天三讀通過，新制預計2024年7月上路、2025年開徵；若想將房屋改為「自住」以適用較低稅率，應於房屋稅開徵40天、即3月22日前遷入戶籍，向稽徵機關申報。財政部也預估，囤房稅2.0影響總戶數達445萬戶。
房屋稅條例針對住家用房屋區，分為「自住」及「非自住」，其中「自住」全國限3戶，立法院會今天三讀通過攸關囤房稅2.0的房屋稅條例部分條文修正草案。財政部估計新制將影響總戶數445萬戶，其中包含適用單一自住優惠稅率的310萬戶；新增稅收新台幣22.7億元至32.7億元。
房屋現值在一定金額以下的全國單一「自住」房屋，稅率將調降為1%；若本人、配偶及未成年子女合計持有2戶、3戶，仍屬自住範圍，適用稅率為現行的自住稅率1.2%。
同時，現行「自住」房屋定義要件，僅規定房屋無出租使用，且需供本人、配偶或直系親屬實際居住使用；不過，這次修法後將增訂，要符合「自住」須辦完戶籍登記。
若有變更房屋使用情形，納稅義務人應於每期房屋稅開徵40天、即當年3月22日前，向當地主管稽徵機關申報。換言之，3月22日是根據使用情形，決定每個房屋適用的稅率為多少，若想適用較低的「自住」稅率，民眾需在3月22日前遷入戶籍，並向稽徵機關申報。
同時，房屋稅以每年2月最後一天為納稅義務基準日，民眾全年有幾間房需繳納房屋稅，端視2月底納稅義務基準日當天持有戶數。
「非自住」房屋方面，囤房稅採「全國歸戶」，法定稅率整體調升為2%至4.8%，但特定房屋除外，包含符合一定條件的出租、繼承、建商餘屋；各地方政府將須按房屋所有人全國持有戶數，參考財政部設計的課徵基準，訂定差別稅率。
房屋稅新制自2024年7月1日施行，仍維持每年5月1日起至5月31日止徵收，課稅所屬期間為前一年7月1日起至當年6月30日止，因此新制效果將反映在2025年開徵的房屋稅稅單上，可以預期，目前尚未實行囤房稅的10縣市，影響最為明顯。
財政部官員表示，配合母法修訂，後續將進行4大子法制定。第一，是給各地方政府參考的差別稅率模組，以及全國單一自住房屋可享1%優惠稅率，其適用要件「房屋現值在一定金額以下」的相關計算公式，至於如何訂定，目前仍須與地方政府溝通討論、參考各界意見。
第二，考量繼承取得、出租房屋等情況，可能牽涉多人共有，因此子法也將明定房屋持有戶數認定原則。
第三，由於自住條件新增辦完戶籍登記，因此「住家用房屋供自住及公益出租人出租使用認定標準」需配合做文字修正。
第四，不動產評價委員會組織規程也會修改，主要是刪除現行應由當地民意機關推派代表參加稅基評定的規定，同時，定明任一性別委員的最低比例；官員指出，上述子法將在2024年7月1日之前，全數預告修正完成。
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