美股道瓊續創新高，但費半指數回檔，台股今天一度下殺逾百點，終場下跌75.48點，收17576.55點，成交量3209億元。今天外資買超1.65億元，投信買超3.22億元，自營商賣超78.09億元，合計3大法人賣超73.23億元。

中東情勢升溫，葉門叛軍胡塞組織趁以哈交戰之際，攻擊經過紅海船隻，多家海運與石油公司宣布避開紅海航線，包括國內貨櫃3雄長榮、陽明、萬海等。

運價喊漲，長榮、陽明股價近日滾量噴出，外資今天買超第一名為陽明4萬張，長榮也敲進7千多張，另加碼裕民近6千張。

昨天買超冠軍的元大台灣50反1，今天外資續加碼2.5萬張，累計連5買共14萬2960張。台指期貨方面，外資空單留倉大增5123口至17223，續創波段新高。從反1與期貨布局來看，外資避險心態相當濃厚。

高股息ETF 00919群益台灣精選高息，續遭外資出脫，今天再賣9466張，累計連14賣，共16萬2015張。

法人表示，美國聯準會轉趨鴿派，明年可望降息，全球股市大漲一波，不過，目前股市對於貨幣趨向寬鬆的利多已大幅反映，但通膨能否順利降至聯準會目標區仍有變數。此外，距離總統大選投票日不到1個月，選前是否出現突發事件，台股存在政治不確定因素，且大盤波段漲幅已大，即使明年資金面、基本面不看淡，短期仍需留意震盪風險。

外資今天買超上市個股前10名為：陽明(2609)40002張、元大台灣50反1(00632R)25316張、廣達(2382)17967張、宏碁(2353)16150張、永豐餘(1907)12894張、永豐金(2890)9734張、長榮(2603)7339張、台積電(2330)6889張、裕民(2606)5810張、彰銀(2801)5088張。

外資今天賣超上市個股前10名為：華新(1605)26721張、友達(2409)24652張、正新(2105)22933張、英業達(2356)18366張、元大金(2885)17537張、中工(2515)14988張、華邦電(2344)11932張、國泰金(2882)11636張、聯電(2303)11414張、華航(2610)10277張。

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