【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】在日本央行宣布最新政策利率前的19日早盤，日股變化不大，不過在確定市場資金活水仍然充沛後，下午午盤一開，立刻大漲400點的日經指數，最後收在33,219.39點，大漲460.41點或1.41%。東證收在2,333.81點，也漲16.95點或0.73%。

匯市方面，在公布之前，日圓兌一美元匯價在142.64左右，後來一度貶至143.78，目前則是在144.32，日圓貶值1.1%。

分析師指出，雖然這次日本央行不太會調整利率，這是外界普遍共識，但未真正發布前，日股漲跌幅並不大。不過，當沒動利率的消息確定後，午盤一開始交易就有很大的反應。

早盤時，對匯率波動敏感的出口業者大都走低，像是豐田汽車一度下跌0.44%，馬自達跌0.72%，索尼也跌1.03%。但收盤時，豐田翻紅漲0.8%，馬自達漲0.85%，索尼也漲0.42%。

日本航空鐵路類股一度下跌1.4%，鋼鐵族群也跌1.65%，其中，日本製鐵更是一度大跌6%，最後收跌2.81%。之前傳出，日本製鐵要用149億美元高價收購美國鋼鐵公司，因外界有疑慮，故股價才會大跌。