快到年底了，想要賺過年紅包嗎?品觀點YT頻道《聰明理財大小世》主持人黃世聰，在本集節目中，提醒大家，正在初步熱身的兩個族群：鋼鐵及航運。究竟該怎麼掌握，都在本集節目中。
黃世聰說，在景氣從低點往上時，這兩個族群都會有比較明顯的多頭反應，那就是鋼鐵跟航運。因為上星期美國的聯準會啟動利率決策會議，雖然主席鮑爾說升息的時間點慢慢逼近，但是，在沒有話說死情況下，大家都聽出來，可能不會再升息了。
後來，他又公布一個利率點陣圖，也就是對未來利率的預測，大家看完點陣圖後，都覺得明年就是會降息。現在美國聯邦基金的利率值是5.25到5%之間，結果點陣圖到明年的利率中值是4.6，這表示明年至少降息3碼，甚至是4碼。所以，當下美股大漲，美國公債殖利率應聲下跌。
黃世聰說，美國降息之後，資金就會從銀行體系往外跑，讓經濟重新有活水可以往上打，所以，明年的景氣，應該是開低走高，有機會在下半年大幅的走高。另外，明年下半年美國總統，美國聯準會也會有大選政治上的壓力，尤其希望股巿在大選時往上，因此，美國的降息似乎是很明確。
黃世聰強調，資金往外跑時，勢必會帶動巿場的活絡，無論是投資消費等，都在在顯示景氣回升，在這種情況下，什麼行業會好，運勢會好，因為要運更多的東西商品等，貨運上有二個族群，貨櫃族群加上散裝族群，包括穀物糧食及鐵礦砂等等。
究竟那一個會先好?黃世聰強調，在景氣回升時，一定是散裝先好，因為若要做鐵碼時，勢必先運鐵礦砂、媒礦等，先運原物料回來，才能做成成品。所以，最近一段時間裡，大家在漲的是什麼呢?就是貨櫃。
最近傳出紅海危機，青年軍要攻擊遊輸、船等，讓大家不敢通過紅海，所以，最近像是長榮陽明等國際貨櫃輪都提高報價，以目前來看，貨櫃或是散裝都在漲價，因為巿場需求變大。這也是景氣要回升時，也開始跟著動起來的族群。
至於有那些個股與族群值得關注，在本集《聰明理財大小世》中，黃世聰分析的非常清楚，除了從巿場面外，也從技術面分析，大家記得鎖定，才能掌握正在起飛的商機，比別人更早賺進巿場趨勢財。
想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！
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