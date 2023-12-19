【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】投資調研單位Z-Ben Advisors統計，中國大陸今年購買共同基金的總金額，已減至10年來最低。計算到11月底，新發行的基金只有吸金1,520億人民幣，約210億美元，大概只有去年的一半，且連續3年都是下降。
若跟2020年新冠疫情爆發元年相比，當時大陸的散戶比較願意把操盤這件事，交給專業基金經理人。不過經過這3年，這些螞蟻雄兵投資人寧可把錢放在銀行，也不願意去買共同基金。
分析師認為，經過疫情的洗鍊後，多數家庭不願承擔更多投資風險，因為工作並不好找，加上偏好把房貸先還完，錢存在銀行還是比較保險一點。導致陸股的滬深300指數年線可能首次出現3連黑，外國資金拋售的力道之大也是前所未見。
截至11月底，大陸居民儲蓄總金額達134.6兆人民幣，再創新高紀錄，光是今年就新增14.7兆人民幣。雖然現在市場吸金數量跟2014年差不多，但當時正逢陸股牛氣沖天，在2015大陸股災發生的前一年，規模大概是現在的3倍。今年前11個月投入陸股的總金額，都比9年前隨便1個月要小。
再者，散戶可能也對專業基金經理人失望與怕被套牢。根據中證指數公司（China Securities Index）統計，以股票為主的共同基金今年下跌16%，而大盤則跌了14%左右。
根據陸媒報導，今年至少有10幾檔共同基金，因未能達到認購金額目標故無法上市。其中，浙商基金管理公司（Zheshang Fund Management）有支股票型基金，因不能在兩個月內籌到最低2億人民幣而不能上架。
上海證券基金評估研究中心認為，以全球股市來看，像中國大陸股市一樣連續3年都走低也是少見的，除非2024年陸股翻紅，否則要低迷的辦法就是提高投資人信心。
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