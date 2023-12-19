被動收入有多少你會想躺平？一名網友在Dcard分享「30歲準備躺平了」，他說自己不婚不生，除了緊急預備金放了100萬，另外透過月配標的，存了2支ETF分別是00929（復華台灣科技優息）及00937B（群益ESG投等債20+），股債比抓6：4，現在每個月光是息收就4萬，就算別人批評想躺平很廢，但這就是他的選擇。
該網友一星期前在Dcard分享文章，到今天（12/19）為止吸引1300多個人按讚，有300多條留言，多數人認為想通就好，畢竟人生最重要的是健康和體驗生活。
原PO表示，自己剛滿30歲又2天，但已經決定要準備躺平。除了準備好100萬的緊急預備金，他的存股標的非常簡單，只準備了2檔月配標的，一檔是每個月配0.11元的00929。他說自己每個月投入5萬閉眼買，懶得看高低點，畢竟ETF都差不多。
另外一檔是00937B，申購的時候就買了，等溢價收斂後繼續加碼，有多少加多少，到現在不包含主、副業的收入，每個月光是息收就快4萬。
原PO說，自己不打算結婚生子，沒什麼物慾，吃得也很簡單，加上娛樂費每個月花不到1萬，花最多的時候就是交女朋友時，但花了一堆錢、付出一堆勞力，還挨了一堆罵，所以現在完全看開，一個人好好過就好。
從高中畢業以後，原PO就開始賺錢、存錢，一個人做三份工也沒問題，因為不知道什麼時候自己會被淘汰，所以所有收入都被併到被動收入，最快賺錢的方法不是去翻刑法，是想辦法讓賺到的錢自己去錢滾錢，大家可以批評他想躺平很廢，不過這就是他的選擇，「我不想花那麼多時間在工作了，享受人生去」。
對於原PO的作法網友普遍給予支持，「加油，千萬不要結婚生小孩，不然就落入資本主義陷阱了」、「恭喜，你比我還要早看開」、「超讚的規劃」、「突然覺得以前的錢拿去買精品好浪費，以前一件外套4萬多我到底怎麼買得下去，跟你一樣快30，其實賺的也不少，但竟然存款不到50萬」；還有網友說「本來想說些什麼，但最後決定叫你聲哥」。
不過也有網友不認同，「月入8萬比較穩，沒花完的繼續投入」、「物慾好低，3000萬就躺平，我還想要3億呢」、「被動收入才5萬就敢躺平？」、「做完夢趕快回你的超商工作」。
免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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