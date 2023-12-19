【時報-台北電】台股19日加權指數收17576.55點，跌75.48點或0.43%，總成交值3243.42億元。三大法人賣超73.23億元，其中外資買超1.65億元，投信、自營商分別買超3.22億元及賣超78.09億元。
三大法人買超前十大個股，依類別分，3檔電子股、1檔金融股及6檔傳產股；依股價分，3檔百元股、7檔銅板股；買超張數方面，5檔買超上萬張，榜首為宏碁(2353)，買超2萬3892張，陽明(2609)、長榮(2603)名列二、三名，分別買超2萬791張及買超1萬5057張。第四及第五名為中信金(2891)、中鴻(2014)，其他依序為台積電(2330)、工信(5521)、力成(6239)、寶成(9904)及榮運(2607)。
AI PC題材成為近日沖天炮，宏碁吸引法人積極布局，今日成為買超冠軍，連8買共74937張。紅海危機促使貨櫃三雄決暫繞道好望角，引發外溢效應讓海、空運價都走揚，三大法人全聚焦在航海王身上，陽明獲買超2萬791張位居排行亞軍，累計3日買超32702張；長榮被大掃貨逾萬張，買超天數達8日累計86972張，法人靠山實力雄厚，今日跳高到147元，可望敲擊150元大關。
●三大法人19日買超前十名：
1.宏碁(2353)收40.70元，漲1.80元或4.63%，三大法人買超2萬3892張。
2.陽明(2609)收49.30元，漲1.45元或3.03%，三大法人買超2萬791張。
3.長榮(2603)收147.00元，漲5.50元或3.89%，三大法人買超1萬5057張。
4.中信金(2891)收28.25元，股價持平，三大法人買超1萬3794張。
5.中鴻(2014)收27.75元，漲0.90元或3.35%，三大法人買超1萬2407張。
6.台積電(2330)收585.00元，股價持平，三大法人買超5227張。
7.工信(5521)收15.30元，漲0.50元或3.38%，三大法人買超4013張。
8.力成(6239)收147.50元，跌1.00元或0.67%，三大法人買超3723張。
9.寶成(9904)收31.90元，漲0.25元或0.79%，三大法人買超3663張。
10.榮運(2607)收34.90元，跌0.10元或0.29%，三大法人買超3281張。
●前三大個股近五日籌碼：
1.宏碁(2353)三大法人累計買超3萬5844張，其中外資買超2萬838張、投信買超1萬2756張、自營商買超2249張；融資增2406張、融券增238張，券資比4.95%。
2.陽明(2609)三大法人累計賣超3206張，其中外資買超4萬4496張、投信賣超5萬2556張、自營商買超4852張；融資增1萬6239張、融券增654張，券資比7.67%。
3.長榮(2603)三大法人累計買超5萬6642張，其中外資買超3萬1762張、投信買超2萬6980張、自營商賣超2099張；融資增914張、融券增3064張，券資比20.10%。
註：台股總成交值不含鉅額交易；個股買賣超僅19日未加計鉅額交易；資券統計截至前一交易日。（編輯：張嘉倚）
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