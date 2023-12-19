裕隆集團移動服務事業群旗下裕電俥電組團參訪新加坡，除與戰略合作夥伴新加坡地鐵公司(SMRT)旗下騰越公司(Strides)及充電站營運商ChargEco就合作取得的新加坡公共充電站建置案交換進度及分享運營經驗外，也基於雙方皆以移動服務為主要業務，對打造電動車出行服務、建構eMaaS生態圈及發展充電漫遊平台等表達高度合作興趣，將共同打造低碳交通服務，推動永續發展的電動車充電服務事業。

裕電俥電以技術顧問角色，與騰越及其組成的充電聯盟ChargEco，於前年合作取得新加坡公共停車場站充電樁建置標案，將在369個停車場提供電動汽車充電服務，目前已順利建置200樁，該聯盟預計在2024年底完成超過1000個電動車充電站。

為實地了解充電站建置及營運狀況，上週由裕隆移動服務事業群總經理林群盛、裕電俥電總經理莊怡伃率團參訪。雙方討論從加強網路安全措施到優化客戶服務支援及運營工作流程，為客戶提供無縫及安全的充電體驗。

裕隆移動服務事業與新加坡騰越公司皆致力於打造電動車出行服務，騰越公司除致力於捷運及公共巴士的大眾運輸交通服務，每日為300萬乘客提供服務，也加速推出各種電動車相關服務，包括電動車租賃、銷售、充電管理、保修、電池管理及電動計程車、接送車隊等服務，並提供綠色金融、保險、碳權交易及燃油車處置等整合業務及eMaaS生態系統數位平台，與裕隆移動服務事業業務以出行、租賃及用車服務三大事業群的主要業務範疇高度相符。

騰越表示，在致力於持續發展新能源車業務上，不斷向業內最優秀的國內外同業學習，透過與志同道合的夥伴攜手前進，將不斷優化服務內容，並積極推動服務創新。裕隆移動服務事業群總經理林群盛表示，騰越有營運大眾運輸系統的豐富經驗，裕隆移動服務事業群有豐富的多品牌移動服務及用車服務經驗，加上雙方的業務性質非常相似，對建構eMaaS電動車移動服務生態圈也有共同理念，期望透過更多交流，可以在各自擅長的領域進一步合作。

因新加坡政府及民間正全力建置充電站，騰越目前以發展充電服務為主要目標，期望透過引進台灣現有的解決方案，繼續強化服務內容，針對裕電俥電在台灣將全力發展的充電漫遊平台，解決一個車主須下載多個充電服務營運商APP的痛點，表達高度興趣，希望有機會導入新加坡。

參訪團也特地取經新加坡在eMaaS生態圈服務的做法，為即將交車的納智捷n7電動車充電服務、LINE GO電動計程車隊、格上電動車租賃出行服務的發展，以及未來電動車保修及車隊經營等業務，透過吸取新加坡在地經驗，可望在未來提供給台灣用戶更優質的服務體驗。