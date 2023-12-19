【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】根據周一舊金山聯邦法院披露的和解條款，Alphabet旗下谷歌（Google）同意支付7億美元和解金，並將強化Google Play應用程式商店的競爭。

根據谷歌和與美國各州及消費者達成的反壟斷和解協議，谷歌將支付給一個消費者和解基金6.3億美元，並向各州政府使用的基金共支付7,000萬美元。符合資格的消費者將獲得至少2美元，而根據2016年8月16日至2023年9月30日在Google Play上的支出或可額外獲得補償。

該和解協議仍待法官批准。

美國所有50州、哥倫比亞特區、波多黎各和美屬維京群島全都加入這項和解協議。

本案，谷歌被指控對Android設備上的app分銷施加不合法的限制，以及對程式內（in-app）交易收取不必要的費用，藉此向消費者超收費用。

谷歌否認Google Play的商業模式存在不當行為。

作為和解協議的一部分，谷歌表示app或遊戲開發商可以使用Google Play付款選項以外的程式內收費系統，此外，谷歌也將簡化用戶直接從開發商下載應用程式的操作。

各州律師在法庭文件中表示，這份和解條款將為全美消費者提供重大、有意義且長久的救濟」，「目前尚無其他美國反壟斷執法機關能夠從谷歌或其他主要數位平台獲得此等規模的救濟措施」。

熱門遊戲《要塞英雄》開發商Epic Games在2020狀告谷歌利用其主導地位壟斷app市場，進而剝奪開發商的利潤。上周美國法院陪審團裁決谷歌敗訴。谷歌隨即宣布將提起上訴。

Epic在此案並不要求損失賠償，只要求法院下令禁止谷歌的反壟斷行為。該公司料將在明年自己向審理此案的美國地區法官James Donato提出有關Google Play變革的建議。

Epic公共政策負責人Corie Wright在聲明中表示，各州達成的和解協議並未解決谷歌非法與反競爭行為的核心問題。Epic將在下一階段的法院審理中推進「Android生態系統的真正開放」。

Epic執行長Tim Sweeney在社群平台X上發文表示，如果各州能再多堅持幾周，他們可能會贏得更高的賠償金額。

谷歌的搜尋與數位廣告業務手段也面臨其他的訴訟，但該公司否認在這些案件中存在任何不當行為。